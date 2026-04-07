El cuidado del pelo ya no pasa solo por elegir un buen shampoo o seguir tendencias virales: cada vez más especialistas coinciden en que la clave está en el cuero cabelludo.

Factores como la contaminación, el sudor, el uso de productos de styling y la exposición al sol, el cloro o la sal —especialmente después del verano— pueden alterar su equilibrio y afectar directamente el aspecto del cabello.

Aunque lavarse el pelo parezca un gesto automático, hacerlo mal es más común de lo que parece. Y el resultado se nota: pelo opaco, pesado y sin movimiento.

Foto: IA

Señales de que tu cuero cabelludo no está bien limpio

Según la tricóloga para Elvive de L’Oréal Paris, María Victoria Ferrea (MN 172004), hay 3 señales de alerta que indican un lavado deficiente:

1. El pelo se engrasa muy rápido

Si pocas horas después de lavarlo ya sentís la raíz pesada o con aspecto oleoso, probablemente no estés limpiando correctamente o no estés distribuyendo bien el producto.

2. Picazón o irritación

La acumulación de residuos puede alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo, generando incomodidad e incluso sensibilidad.

3. Restos visibles o descamación

Muchas veces se confunde con caspa, pero puede tratarse de restos de productos, sebo o contaminación adherida a la raíz.

Cómo lavar correctamente el cuero cabelludo

Corregir estos errores no implica sumar pasos complejos, sino mejorar la técnica:

Aplicar el shampoo en la raíz , no en los largos.

Masajear con las yemas de los dedos durante 30 a 60 segundos , sin raspar.

Enjuagar bien para evitar residuos.

Hacer un doble lavado si usás muchos productos o tenés tendencia grasa.

Además, sumar fórmulas con acción anti-residuos puede marcar la diferencia. En ese sentido, algunas rutinas actuales incorporan activos como el ácido glicólico, conocido por ayudar a remover impurezas y devolver luminosidad al cabello.

La tendencia: cuero cabelludo limpio = pelo con brillo

Hoy el foco está en tratar el cuero cabelludo como una extensión de la piel: limpiarlo en profundidad, equilibrarlo y mantenerlo libre de acumulaciones.

Esta mirada explica por qué los nuevos lanzamientos capilares apuntan a rutinas más completas, que combinan shampoo, mascarilla y acondicionador con activos específicos.

Un ejemplo es la línea Elvive Glycolic Cristal de L’Oréal Paris, formulada con ácido glicólico y glicina, pensada para eliminar residuos, mejorar la ligereza y potenciar el brillo desde la raíz.

Este tipo de propuestas se alinean con una tendencia clara: menos peso, más limpieza y un pelo visiblemente más sano.

Fto: prensa

Porque, en definitiva, el brillo no es solo una cuestión estética: refleja un cabello con la fibra alineada, uniforme y bien cuidada desde su origen.