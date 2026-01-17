El fenómeno del “Buen día, guapa” de Luciano Castro ya no tiene límites. El audio que el actor argentino envió a la joven danesa de 28 años estando en pareja con Griselda Siciliani que se volvió viral por su tono y su particular forma de saludar, ahora llegó a Hollywood de la mano de dos pesos pesados: Matt Damon y Ben Affleck.

En las últimas horas, Barbie Simons compartió la entrevista que le hizo a la dupla que protagoniza The Rip y sorprendieron al iniciar la nota con su espectacular español neutro al repetir la frase viral en la Argentina de las últimas semanas por la infidelidad de Luciano a Siciliani.

Barbie Simons entrevistó a Ben Affleck y Matt Damon, quienes recrearon el audio viral de Luciano Castro (Foto: captura de C5N).

El clip generó miles de reacciones y comentarios de usuarios argentinos que no podían creer que la frase llegara tan lejos y luego la entrevista continuó con otros temas relacionados a costumbres argentinas y el nuevo filme.

EL VIDEO DE BEN AFFLECK Y MATT DAMON REPLICANDO EL “BUEN DIA GUAPA” DE LUCIANO CASTRO

La escena fue desopilante: tanto Ben Affleck como Matt Damon tomó el rol de Luciano Castro y, mirando a cámara, lanzaron: “Oye, Sarah, buen día, guapa” con acento forzado, y en tono de broma siguieron: “No quiero ser un gilipollas ni...”.

“Atosigais”, les indicó Barbie cómo seguía la frase y Matt preguntó por el significado de esa palabra: “¿Atosigais? Le voy a preguntar a mi mujer cuando la vea en el almuerzo". Entonces Ben explicó en español: “Atosigais es ‘ni molestarte’”.

