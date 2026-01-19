El audio de Luciano Castro a una actriz española generó estupor. La infidelidad a Griselda Siciliani fue, claramente, un fuerte punto de distancia entre los artistas.

Luego de la filtración de la voz de Castro con modismos españoles, llegó el momento de dar entrevistas y aclarar la situación.

Sin embargo, eso no amainó la tensión y el distanciamiento entre Luciano y Griselda quedó expuesto en plena temporada veraniega.

Qué pasó entre Luciano Castro y Griselda Siciliani después del escándalo y las entrevistas en los medios

Pochi de Gossipeame publicó información sobre el impacto de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

Qué pasó entre Luciano Castro y Griselda Siciliani después del escándalo y las entrevistas en los medios | Créditos: Instagram @gossipeame

“Castro hace unos días en el balneario, ya sin Giselda. Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquila casa, súper acaramelados. Hasta que él dio la nota”, empezó.

Y agregó: “Desde ahí, no se la vio más y no sé si ella después pegó la vuelta. Ahora, se lo ve con sus hijos… Ahora, él es un cincuentón que está muy regio”.