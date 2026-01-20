Luego de la polémica que causaron los dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung y la embestida mediática con banca al histórico periodista, quien apareció en escena fue Matías Martin.

El conductor dialogó con LAM y defendió a su hijo por los ataques recibidos. Incluso, le bajó la espuma a las palabras de Luca.

Matías Martin fue contundente al aclarar que no quería “seguir agrandando” el tema y aseguró que le dolió cómo agredieron a su primogénito.

“Por supuesto, pero con mi hijo a muerte. Los conflictos los resuelvo personalmente. No los resuelvo ni por las redes, ni a través de los medios. Ahora diré lo que pienso de la cuestión mediática. La cuestión personal, con los que se pasaron de la raya, la resuelvo personalmente”, enfatizó.

Matías Martin fue contundente sobre la polémica entre Luca y Chiche Gelblung: “A mi hijo…”. (Foto: Instagram @justlucam)

MATÍAS MARTIN DEFENDIÓ A LUCA

El periodista avisó que respeta a Chiche y puso paños fríos: “Todo el tiempo está tratando de bajarle el tono y termina diciendo eso. Lo entiendo perfectamente. Me parece menor. No me parece una agresión. Lo entiendo y lo respeto”.

Matías Martin fue contundente sobre la polémica entre Luca y Chiche Gelblung: “A mi hijo…”

En tono ameno y con jerga futbolera, reconoció: “A mi hijo se le fue larga”. Pero enseguida repitió su defensa: “Estamos en una época en que el ataque se convierte en un cardumen de mucha desproporción. O sea, mi hijo se equivoca en algo y los que lo atacan pasan 100 veces la raya de lo que hizo él”.