La escena que terminó de confirmar el rumor llegó desde el recital de Oasis en el estadio Monumental.

Una imagen tomada por el periodista Nahuel Saa mostró a Matías Martin muy relajado y acompañado de su nueva novia, la vestuarista Paloma Cavanna, en plena noche de show.

Con esa foto, se cerró definitivamente la discusión: el conductor está nuevamente en pareja y ya no lo oculta.

El dato lo había anticipado Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda por América TV. Allí, la panelista reveló que Matías Martin tiene nueva novia, y brindó detalles de quién es la mujer que conquistó al periodista.

“Ella es muy de su palo, peroncha, muy hippie, vestuarista, trabaja en el Canal de la Ciudad. Es muy bella y se llama Paloma Cavanna, hermana de Joaquín Cavanna”, contó al aire.

Latorre también explicó que el vínculo no era tan reciente como se creía: según su información, llevan alrededor de cinco meses juntos, tiempo suficiente para empezar a mostrarse en lugares públicos sin esconderse.

MATÍAS MARTIN CON SU NOVIA EN EL RECITAL DE OASIS: LA FOTO

El primer indicio apareció en redes sociales. La panelista detectó un intercambio que llamó su atención en un posteo de Matías en Instagram.

“En un posteo de Matías, Paloma pone: ‘Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu’. Y él le responde: ‘Usted tampoco dice nada’. Yo digo: el ‘usted’ es sexo”, dijo entre risas, dando por confirmado el tono cómplice entre ambos.

Otro dato que Latorre reveló es que la pareja se conoció gracias a amigos en común, y que desde el entorno de ella no había intención de mantener el noviazgo en secreto. “Si le preguntás a ella te dice que están noviando. Yo me enteré porque ella quiere que se sepa”, aseguró.

MATÍAS MARTIN BLANQUEÓ SU NOVIAZGO EN EL RECITAL DE OASIS. Crédito: Instagram

Consultado por la prensa sobre la información que empezaba a circular, Matías Martin respondió con humor: “Estás muy dateado. Buen dato”. Y agregó, ya más reflexivo sobre su vida privada: “Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle. Cuando tienen ganas de contarle al mundo algo, lo hacen. No antes, apurado”.