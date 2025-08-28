Cuando Matías Martín se expresó de forma despectiva hacia Romina Manguel y su programa de Radio con Vos inició un insólito escándalo, que por más que intentó desactivar escapándose de la prensa, no pudo evitar que su colega se explaye sobre el romance vintage que les adjudicó Fernanda Iglesias.

“¡Me voy a la tele! No hay conflicto, ni pelea, nada”, exclamó la figura de Urbana Play mientras se subía al auto para ir a los estudios de ESPN.

Y tras lamentarse de “cuántas cosas fuertes” habían dicho sobre él, como que había maltratado a su exnovia Victoria de Masi o que tenía doble cara, negó haber mantenido un affaire con Manguel hace unos 25 años.

Ante la insistencia y al escuchar que Romina había afirmado que no hablo “de la vida privada” del periodista, Matías sonrió irónico: “¡Mirá vos, no sabía!”.

QUÉ DIJO ROMINA MANGUEL DE LA VERSIÓN DE ROMANCE CON MATÍAS MARTIN

Consultada sobre si había pasado algo con Matías, Romina contestó muy pilla: “No me acuerdo”.

Entonces justificó: “Tengo 52 años, me acuerdo de, por supuesto, de mis grandes amores, del papá de mis hijas, de mi novio reciente...”.

“¿Que el que calla otorga? Puede ser, ya está. Además, ¿qué tiene que ver si hubiese sido?”, continuó.

Al final, el periodista de Puro Show especuló que quizás Matías Martín “quedó con un despecho del pasado”, pero Romina Manguel lo rechazó: “No, por favor. No Nadie fue tan importante para nadie, olvídate... Si pasó...”.