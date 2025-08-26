Victoria De Masi, la escritora y última pareja de Matías Martin, estuvo invitada al programa radial de Romina Manguel, Radio con Vos. La periodista vivió un incómodo momento cuando la locutora le envió un saludo al comunicador y fue entonces cuando ella reveló el fin de su romance.

“Le mandamos un beso grande a Matías Martin, tu pareja, vos tenés un perfil bajísimo”, le dijo Romina y ella contestó: “Sí, le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”.

Victoria De Masi con Romin a Manguel (Foto: Radio con Vos).

“Ok, no me había enterado de esa, me la perdí. No le mandamos un beso entonces, ¿para qué hablé?”, comentó Manguel y Victoria aclaró: “Sí, está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo, yo lo repeto mucho”.

QUÉ DIJO VICTORIA DE MASI SOBRE MATÍAS MARTIN

Victoria De Masi, la exnovia de Matías Martin, sorprendió al revelar en su visita a Radio con Vos que se separó del periodista: “Me parece un tipo brillante en lo que hace, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona”.

“Yo tuve una relación de pareja muy linda con él. Pero bueno, hace un tiempo se terminó y no pasó nada grave, está todo súper bien, pero bueno, sí es cierto, yo no hablo de cuestiones personales” , dijo la periodista en el programa.

Martin blanqueó en enero de 2025 que estaba de novio con Victoria. El periodista se separó de su esposa y madre de sus dos hijos menores, Natalia Graciano, en diciembre de 2023.

Alejo, Mía, Natalia Graciano y Matías Martin.

