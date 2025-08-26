La noticia de la separación de Martías Martin tomó a todos por sorpresa, cuando su propia expareja se lo contó en vivo a Romina Manguel en la radio, y el periodista aprovechó para cruzar fuerte a su colega.

“Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel”, lamentó Martin la visita de Victoria De Masi a No dejes para mañana, en Radio con vos.

“Está bien. Es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino”, remató.

Matías Martin (Foto: Movilpress)

Ante el sorpresivo palazo para la íntima amiga de Jorge Lanata, el periodista de A la tarde le pidió que justifique su animosidad, y Matías reflexionó: “Quizá hay lugares mejores para ir”.

QUÉ DIJO MATÍAS MARTIN SOBRE SU SEPARACIÓN

“Hace unos meses que no estamos juntos”, confirmó la ruptura.

Victoria de Masi, la exnovia de Matías Martin. (Foto: @videmasi)

Entonces la halagó: “La quiero mucho, la admiro, respeto. Es alguien muy importante para mí que voy a seguir queriendo toda mi vida” .

De todas formas, Matías Martin descartó que haya chance de reconciliarse con Victoria de Masi y cerró: “No hay mucho para contar. Nunca fue púbico el vínculo. Mi admiración cariño y respeto para siempre. Tenemos buena comunicación, así que lo que haya para hablar lo hablaremos”.