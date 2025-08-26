La noticia de la separación de Martías Martin tomó a todos por sorpresa, cuando su propia expareja se lo contó en vivo a Romina Manguel en la radio, y el periodista aprovechó para cruzar fuerte a su colega.
“Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel”, lamentó Martin la visita de Victoria De Masi a No dejes para mañana, en Radio con vos.
“Está bien. Es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino”, remató.
Ante el sorpresivo palazo para la íntima amiga de Jorge Lanata, el periodista de A la tarde le pidió que justifique su animosidad, y Matías reflexionó: “Quizá hay lugares mejores para ir”.
QUÉ DIJO MATÍAS MARTIN SOBRE SU SEPARACIÓN
“Hace unos meses que no estamos juntos”, confirmó la ruptura.
Entonces la halagó: “La quiero mucho, la admiro, respeto. Es alguien muy importante para mí que voy a seguir queriendo toda mi vida” .
De todas formas, Matías Martin descartó que haya chance de reconciliarse con Victoria de Masi y cerró: “No hay mucho para contar. Nunca fue púbico el vínculo. Mi admiración cariño y respeto para siempre. Tenemos buena comunicación, así que lo que haya para hablar lo hablaremos”.