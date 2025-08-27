La animadversión de Matías Martin hacia el programa de radio de Romina Manguel fue por demás llamativa, y Fernanda Iglesias contó que el origen de la rivalidad entre los periodistas se remonta a más 25 años.

“Si fuera una mujer la que habló dirían que es una despechada”, resumió la panelista de Puro Show.

Ante el asombro de sus compañeros en el estudio, Iglesias reveló: “Hace muchos años, cuando Matías se estaba separando de Nancy Dupláa, salió con Romina”.

Matías Martin y su hija Mia (Foto Movilpress)

Y como solo enfatizó que “hubo besos”, Pamito dio por hecho que tamién hubo sexo, pero Fernanda exclamó: “No. Sexo no voy a decir. Por eso te digo que se quedó calentito... Porque no siguió la cosa que él quizás quería y ella no”.

LAS OTRAS COINCIDENCIAS DE MATÍAS MARTIN Y ROMINA MANGUEL

“Los dos trabajan en radios que son del mismo dueño. Hubo un conflicto con las radios por esto. Urbana es de los mismos dueños que Radio con vos, y él habla mal del programa de Romina, lo dice como un lugar menor. O sea, denigra al programa”, continuó.

Romina Manguel (Foto: Movilpress)

Al final, Fernanda Iglesias dijo: “Una de las hijas de Romina Manguel, y el hijo de Matías Martin con Natalia Graciano van juntos al colegio”.