Rufina Cabré llegó a un momento muy especial de su vida al cumplir 13 años. La adolescente celebró la fecha en Buenos Aires junto a su papá, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo, en una reunión familiar marcada por el cariño y los mensajes de amor. La ausencia de la China Suárez no pasó inadvertida, ya que la actriz se encuentra fuera del país acompañando a Mauro Icardi.

Como suele hacer en los momentos importantes de su vida, el actor recurrió a las redes sociales para dedicarle unas palabras a su hija, donde compartió un posteo con video con imágenes de distintas etapas de Rufina y expresó la emoción que siente al verla crecer.

El mensaje Nicolás Cabré a su hija Rufina por su cumpleaños número 13 (Foto: Instagram)

“Hoy cumple 13 años mi Rufita. Aprender de vos es hermoso. Gracias por enseñarme tanto. Sos la nena más buena, dulce, hermosa y feliz del mundo. Seguí soñando con todas tus fuerzas. Te amo”, escribió junto a la publicación, que rápidamente recibió miles de reacciones.

EL ESPECIAL VÍNCULO ENTRE ROCÍO PARDO Y RUFINA CABRÉ: EL ESPECIAL SALUDO

Quien también quiso acompañar a la adolescente en su día fue Rocío Pardo. La esposa de Nicolás Cabré publicó una foto junto a Rufina y le dedicó un mensaje que reflejó la relación de confianza y afecto que construyeron con el paso del tiempo.

El mensaje de Rocío Pardo a Rufina Cabré por su cumpleaños (Foto: Instagram)

“Feliz cumpleaños compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo”, expresó junto a un emocionante video en el que se puede ver la familia ensamblada que formaron junto a Nicolás.

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