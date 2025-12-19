El mundo del espectáculo argentino se sacudió con una sorpresiva noticia: Evelyn Von Brocke y Pilar Smith fueron expulsadas de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) por decisión de sus propios colegas.

Ángel de Brito contó en LAM detalles del clima interno en la entidad: “Me sigue llegando información de adentro, de APTRA. Parece que Evelyn se lo tomó hasta ahora, bastante tranqui el tema. Ella es muy alemana, es muy fría”, relató el conductor, dejando en claro que la periodista mantuvo la calma pese al escándalo.

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

La decisión de expulsar a Evelyn se tomó por votación, según reveló De Brito, y la noticia corrió como reguero de pólvora entre los integrantes del medio. Su colega, la conductora y periodista Pilar también quedó fuera de la asociación y en el programa de América aseguró que tomará cartas en el asunto.

PILAR SMITH, EL SHOCK: “ME EXPULSARON POR OPINAR, ES UNA VERGUENZA”

La otra protagonista de la noche fue Pilar Smith, quien también recibió la noticia en vivo durante una comunicación telefónica con LAM. La periodista no pudo ocultar su sorpresa y bronca.

“Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros”, le dijo el conductor y ella contestó impactada: “Yo no lo puedo creer, por opinar, es un chiste, no puede ser, ¿posta?”. “Tenés 15 días para apelar”, sumó Ángel.

Pilar Smith y Ángel de Brito en LAM (Foto: captura de América).

“Ya mismo la voy a llamar a mi abogada, Jimena D’Amato, para que tome cartas en el asunto, chicos, vivimos en democracia o no. Es un loco", manifestó y De Brito le informó: “Decisión por 29 votos, expulsada Evelyn, afuera, y expulsada Pilar también”.

