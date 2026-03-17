La televisión en vivo siempre deja momentos inesperados… y esta vez, el protagonista fue un gesto imposible de disimular. Durante un informe en pleno aire, Naza Di Serio quedó completamente expuesta cuando hablaban del supuesto nuevo romance de Karina “La Princesita” con Mateo Carreras, jugador de Los Pumas, y su reacción no tardó en viralizarse.

Un comentario, una mirada… y una mueca que dijo todo

Todo comenzó cuando en el programa debatían sobre el presente sentimental de la cantante. En la charla, revelaron detalles del hombre con el que habría sido vista en Miami: joven, jugador de rugby en el Top 14 de Francia y padre de una nena pequeña.

El tono era relajado, con comentarios cómplices y hasta cierta ilusión en el aire: “Se los vio juntos mirando un partido de básquet… bastante cerca”, deslizaron, alimentando las versiones de un vínculo que recién empieza.

Pero el momento más comentado no fue la información… sino la reacción de Naza Di Serio.

Naza Di Serio. Foto: captura de pantalla de video

Mientras sus compañeras hablaban del físico y el perfil del nuevo candidato, la periodista no pudo ocultar su expresión: una mezcla de sorpresa, aprobación y picardía que terminó en una mueca tan elocuente que desató carcajadas en el estudio.

“Aprobó fuerte”: el comentario que encendió todo

Lejos de pasar desapercibida, su reacción fue rápidamente señalada por sus compañeras, que entre risas remarcaron lo evidente:el nuevo novio de La Princesita había pasado el “filtro” del panel.

“Me gusta esta pareja”, se escuchó decir, mientras otra voz sumaba con humor: “Aprobó, aprobó”.

Karina la Princesita estaría saliendo con Mateo Carreras de los Pumas.

El clima distendido dejó en claro que, más allá del chisme, el tema despertó entusiasmo genuino. Incluso hubo comentarios sobre el “gusto” de Karina a la hora de elegir pareja, con comparaciones y bromas que terminaron de coronar el momento.

Karina, otra vez en el centro de la escena amorosa

Aunque la cantante no confirmó públicamente la relación, las imágenes juntos en Miami y las versiones que circularon en los medios alcanzaron para instalar el tema.

Y si algo quedó claro tras este divertido episodio televisivo, es que la vida sentimental de La Princesita sigue generando fascinación… incluso entre periodistas que no pueden ocultarlo en vivo.

Porque a veces, en la tele, una mueca vale más que mil palabras. Y esta vez, fue imposible disimular.