La pizza es uno de los platos más populares y versátiles que existen, pero no siempre hay tiempo para preparar una masa desde cero. Por eso, cada vez se vuelven más populares las versiones rápidas que permiten lograr un resultado parecido usando ingredientes simples que ya están en la heladera.

Una de las que más circula en redes es la llamada “falsa pizza”, una receta que se arma en minutos y que combina tortillas de trigo, huevos y quesos para lograr una base firme, abundante y muy sabrosa.

En este caso, la creadora de contenido Ailin Tokman compartió una versión estilo pizza calabresa, con salamín, jamón y mucho queso, que se volvió viral por lo fácil que resulta y por lo contundente del resultado final.

Cómo es la pizza calabresa rápida que se volvió viral

La clave de esta receta está en usar tortillas de trigo como base, que al cocinarse con huevo y queso forman una especie de pizza gruesa, muy dorada y llena de sabor.

Ailin Tokman, la creadora de esta pizza rápida con tortilla de trigo. Foto: Instagram

Además de ser simple, tiene otra ventaja: se puede adaptar fácilmente con los ingredientes que haya disponibles en casa. El resultado es una pizza bien cargada, con bordes dorados y un interior cremoso gracias al queso fundido.

Ingredientes de la pizza calabresa de Ailin Tokman

5 tortillas de trigo

100 g de jamón cocido

6 huevos

1/2 salamín picado finito

125 g de mozzarella

125 g de queso en hebras

Orégano

La pizza calabresa de Ailin Tokman. Foto: Instagram

Procedimiento

Colocar las tortillas de trigo en una fuente o sartén amplia formando la base. Batir los huevos y distribuirlos sobre las tortillas. Agregar el jamón cocido picado y el salamín. Incorporar la muzzarella y el queso en hebras. Espolvorear orégano por encima. Cocinar en horno o sartén hasta que el queso esté derretido y la base dorada.

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