Ailín Tokman y Andrés Simón anunciaron a través de TikTok y de Instagram que se casarán. Se trata de una de las parejas más queridas de las redes sociales por la química que muestran y las fáciles recetas que enseñan.

Con un caudal de seguidores de millones, decidieron mostrar algunas facetas personales para darle aún más humanidad a sus cuentas públicas.

Rosalía con Andrés Simón y Ailín Tokman. Foto: Instagram ailutokman y lasrecetasdesimon

SE CASAN AULI TOKMAN Y ANDRÉS SIMÓN

El anuncio llegó luego de un viaje a El Caribe, donde Andrés Simón organizó una noche especial para pedirle casamiento a Ailín Tokman.

Él se arrodilló, ella aceptó y, con un relato en conjunto y hasta sus voces en el momento cúlmine, la emoción inundó las redes sociales.