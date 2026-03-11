La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía española muy presente en la Argentina. Y si bien la receta clásica es la que más se consigue en restaurantes y bodegones, desde hace un tiempo se viene imponiendo una versión rellena con jamón y queso, contundente y muy sabrosa.
La tortilla de papas rellena de jamón y queso se destaca por ser abundante y rendidora. Además de la papa, la cebolla, el fiambre y el queso, lleva un ingrediente secreto que la vuelve todavía más irresistible.
El detalle que marca la diferencia es el acompañamiento: un alioli suave hecho con leche, ajo y aceite que le aporta cremosidad y potencia cada bocado. Sumado al morrón asado y al perejil picado, el plato termina con un perfil bien casero y lleno de sabor.
Ingredientes para la tortilla de papas con jamón y queso
Para la tortilla
- 1 kg de papas
- Aceite para freír, cantidad necesaria
- 4 huevos
- 1 cebolla
- ½ morrón
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cdta de orégano
- 1 cdta de ají molido
- 200 g de muzzarella
- 200 g de jamón cocido en fetas
- 1 morrón rojo
Para el alioli
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- Gotas de limón
- 100 cc de leche
- 180 cc de aceite
- Perejil picado para terminar
Procedimiento
- Para la tortilla, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, tipo españolas.
- Freír en aceite bien caliente hasta que queden cocidas sin dorar.
- Cortar la cebolla junto al morrón en brunoise y cocinarlas a fuego medio hasta que queden bien tiernitas.
- En un bowl, mezclar 4/5 huevos con la cebolla y el morrón, agregar una cda de orégano y 1/2 de ají molido, más sal y pimienta a gusto.
- Agregar la papa cocida.
- En una sartén con un poco de aceite, agregar la mitad de la mezcla, agregar el jamón y el queso y tapar con la mezcla restante.
- Cocinar a fuego bajo.
- Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado.
- Para el morrón, quemarlo en la hornalla.
- Retirar la piel con agua.
- Agregar oliva y sal.
- Para el alioli, mixear la leche con el ajo y las gotas de limón.
- Agregar aceite a medida que lo necesite hasta que quede bien emulsionado.
- Colocar el alioli en un dip o por encima de la tortilla.
- Coronar con morrón asado y perejil picado.
