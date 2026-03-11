La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía española muy presente en la Argentina. Y si bien la receta clásica es la que más se consigue en restaurantes y bodegones, desde hace un tiempo se viene imponiendo una versión rellena con jamón y queso, contundente y muy sabrosa.

La tortilla de papas rellena de jamón y queso se destaca por ser abundante y rendidora. Además de la papa, la cebolla, el fiambre y el queso, lleva un ingrediente secreto que la vuelve todavía más irresistible.

El detalle que marca la diferencia es el acompañamiento: un alioli suave hecho con leche, ajo y aceite que le aporta cremosidad y potencia cada bocado. Sumado al morrón asado y al perejil picado, el plato termina con un perfil bien casero y lleno de sabor.

Ingredientes para la tortilla de papas con jamón y queso

Para la tortilla

1 kg de papas

Aceite para freír, cantidad necesaria

4 huevos

1 cebolla

morrón

Sal y pimienta, a gusto

1 cdta de orégano

1 cdta de ají molido

200 g de muzzarella

200 g de jamón cocido en fetas

1 morrón rojo

Para el alioli

1 diente de ajo

Sal y pimienta, a gusto

Gotas de limón

100 cc de leche

180 cc de aceite

Perejil picado para terminar

Tortilla de papas de jamón y queso, un plato que se impone en los bodegones porteños. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la tortilla, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, tipo españolas. Freír en aceite bien caliente hasta que queden cocidas sin dorar. Cortar la cebolla junto al morrón en brunoise y cocinarlas a fuego medio hasta que queden bien tiernitas. En un bowl, mezclar 4/5 huevos con la cebolla y el morrón, agregar una cda de orégano y 1/2 de ají molido, más sal y pimienta a gusto. Agregar la papa cocida. En una sartén con un poco de aceite, agregar la mitad de la mezcla, agregar el jamón y el queso y tapar con la mezcla restante. Cocinar a fuego bajo. Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado. Para el morrón, quemarlo en la hornalla. Retirar la piel con agua. Agregar oliva y sal. Para el alioli, mixear la leche con el ajo y las gotas de limón. Agregar aceite a medida que lo necesite hasta que quede bien emulsionado. Colocar el alioli en un dip o por encima de la tortilla. Coronar con morrón asado y perejil picado.

