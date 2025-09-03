Si estás pensando en algo más que un simple sándwich de pollo, esta receta te abre las puertas a un bocado súper sabroso y lleno de onda. Empezás marinado el pollo con salsa barbacoa, lo cocinás hasta que queda jugoso y lo colocás en una baguette crujiente con queso cheddar.

Por encima, sumás cherry y hojas de albahaca para darle un toque fresco. El combo de la baguette crocante con el pollo tierno, bien cargado de sabor, más la frescura de los tomates hace de este sándwich una experiencia gourmet sin vueltas.

Ingredientes para baguette de pollo barbacoa

200 g de pollo cocido cortado en tiritas.

2 cdas de salsa barbacoa.

Una cebolla chica en juliana.

½ baguette.

10 g de manteca.

½ diente de ajo picado.

Una cdta de perejil.

Una cda de queso cheddar en juliana.

100 g de queso muzzarella.

6 tomates cherry.

10 hojas de albahaca.

10 cc de aceite de oliva.

Baguette de pollo barbacoa. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Dorar la cebolla en juliana con unas gotas de oliva, agregar allí la salsa barbacoa y el pollo. Rehogar bien. Reservar. Mezclar la manteca con el ajo y el perejil. Cortar la baguette a la mitad y pincelar con esta preparación. Dorar apenas en un grill. Cubrir con el cheddar, luego la preparación de pollo y, por último, cubrir con la muzzarella y los cherry en mitades. Gratinar y servir con hojas de albahaca enteras por encima.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/