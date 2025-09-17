Las albóndigas gratinadas son ese plato reconfortante que cruza generaciones: carne picada, cebolla rallada, pimentón dulce, perejil, y el condimento justo. En esta versión, además de hervir papas que funcionan como cama, las albóndigas se integran en una salsa blanca cremosa.

Cuando ya están todas las piezas perfectamente combinadas, va el toque dorado: queso gratinado que se funde, burbujea y forma una costra tentadora. Ese final al horno no es un extra decorativo, es lo que transforma lo casero en memorable.

Ingredientes para albóndigas gratinadas

3 papas grandes.

750 g de carne picada.

Una cda de pimentón dulce.

Una cebolla rallada.

250 cc de salsa blanca.

Perejil.

Sal y pimienta, a gusto.

300 g de queso muzzarella rallado.

Procedimiento

En un bowl, mezclar la carne con el pimentón y la cebolla rallada. Agregar el perejil picado y salpimentar a gusto. Formar albóndigas con las manos. Pelar las papas, hervirlas con agua con sal y una vez frías cortarlas en rodajas. Cubrir el fondo de una fuente redonda con las rodajas de papas. Sobre ellas colocar las albóndigas sobre cada rebanada de papa. Colocar una rodaja de papa entre cada albóndiga y cubrir cada una de ellas con salsa blanca Cubrir la preparación con queso muzzarella rallada y hornear durante 15 minutos a 200°.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/