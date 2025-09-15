Fusilli al fierrito con albóndigas es ese plato que combina lo familiar con un giro único, gracias a su pesto casero de nueces, albahaca y perejil. La receta arranca con fideos hechos en casa, amasados y cortados con fierrito para lograr esa textura rústica ideal.

Mientras tanto, las albóndigas, mezcla de carne picada y chorizo, doradas primero y luego rematadas en salsa de tomates aportan jugosidad. El toque que hace que este estofado destaque es ese pesto que se incorpora justo al final, coronando el plato con frescura y aroma.

Ingredientes para fusilli al fierrito con albóndigas

Salsa de tomates lista.

Masa de pasta

400 g de harina 0000.

4 huevos.

Agua, c/n.

Albóndigas

200 g de carne picada.

200 g de chorizo puro cerdo.

Sal y pimienta, a gusto.

Pan mojado con leche (6 rodajas de pan de molde +100 cc de leche).

100 g de harina.

Perejil picado, c/n.

Pesto reversionado

Una planta de albahaca.

Un puñado de perejil.

Un puñado de nueces picadas.

50 g de queso rallado.

Aceite de oliva, c/n.

Gotas de limón.

Un diente de ajo.

Emplatado

Hojas de albahaca.

Queso reggianito rallado.

Procedimiento

Masa

Formar un volcán con el semolín y en el centro colocar los huevos y el agua. Integrar con un tenedor. Amasar hasta que quede bien lisa. Dejar descansar 30 minutos. Estirar con la sobadora. Cortar y darle forma con el fierrito. Reservar y cocinar en abundante agua caliente con sal.

Albóndigas

Retirar la carne del chorizo y mezclarla con la otra picada. Agregar el pan mojado y unir. Formar bolitas y pasarlas por harina. Dorar en aceite todas sus caras. Agregar la salsa de tomates y terminar de cocinarlas.

Pesto

Mixear todos los ingredientes.

Emplatado

Pasar la pasta por la salsa. Emplatar, coronar con pesto y rallar queso por encima.

