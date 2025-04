Luego de la sorpresiva decisión de Flor Jazmín Peña, co-conductora de Nadie Dice Nada que anunció que iba a reducir su presencia en el programa más importante del canal de streaming a dos veces por semana en lugar de cinco, Nico Occhiato se manifestó en redes con una contundente imagen.

“A partir de ahora voy a estar viniendo dos veces por semana. Los martes y jueves. Es un deseo que tengo hace tiempo. Estoy hace cinco años en este proyecto”, comenzó diciendo la conductora y bailarina en el programa de Luzu TV, bajo la mirada de Nico Occhiato.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato y una prueba de embarazo en vivo: "Es un nene", reveló un compañero de la pareja.

Y siguió: “Antes yo trabajaba cien por ciento de mi artista y si bien aprendí montón de cosas en Luzu y quiero seguir aprendiendo y me encanta lo que hago y tengo a los mejores compañeros, hay un costado de mí que no estoy alimentando hace mucho tiempo y siento que me voy a sentir mucho más feliz cuando pueda hacerlo y eso requiere un espacio”

“Por eso es que decidí venir dos veces a la semana, esperando darles la mejor versión de mí... Esto me lo viene pidiendo el alma”, concluyó la también influencer sobre su decisión de dedicar la mayor parte de su tiempo al arte.

NICO OCCHIATO AMANECIÓ MUY BIEN ACOMPAÑADO TRAS LA TAJANTE DECISIÓN DE FLOR JAZMÍN PEÑA DE BAJARSE DE NADIE DICE NADA

Tras el tenso momento al aire de Luzu, Nico se mostró muy relajado en sus redes, en la íntima compañía de su perro Carlitos, con quien amaneció en la cama.

“Buen día”, saludó a sus seguidores, con una foto en primer plano de la situación de su mascota acompañándolo en su descanso.