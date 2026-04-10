Pampito dejó por un momento su rol mediático para mostrar una faceta completamente distinta: la de anfitrión y miembro de una familia que celebra unida. En sus redes sociales, compartió un video que rápidamente se volvió viral.

BRINDIS, PASTA CASERA Y UNA MESA LLENA DE AFECTO

El video muestra a Pampito brindando con copa en mano, luciendo un delantal y una gorra, completamente relajado y en un rol hogareño.

Las imágenes reflejan una mesa cálida, con platos de pasta casera, sonrisas cómplices y un clima de celebración íntima. En distintos fragmentos, se puede ver a sus familiares disfrutando de la comida, compartiendo charlas y posando ante cámara con naturalidad.

Crédito: Instagram

El cierre del clip suma un momento especial: el corte del postre de Pascuas y la aparición de los clásicos huevos de chocolate, que coronaron la velada.

EL LADO MÁS ÍNTIMO DE PAMPITO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

La publicación llamó la atención por mostrar un costado poco habitual del periodista. Acostumbrado a la exposición y a las polémicas del mundo del espectáculo, esta vez eligió un tono completamente distinto.

El video está acompañado por una canción en inglés de estilo melancólico, lo que potencia la emoción de las imágenes y refuerza el mensaje de valorar los momentos simples.

En redes, los seguidores destacaron la autenticidad del posteo y celebraron ver a Pampito en un contexto más cercano y familiar. Una postal que demuestra que, más allá de la pantalla, el periodista encuentra su mejor versión en la tranquilidad del hogar y el encuentro con los suyos.