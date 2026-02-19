El 12 de abril de 2026 se realizará en Madero Tango la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música, con Billboard Argentina como co-productor y curador oficial del evento.

“La iniciativa surge de la alianza entre APTRA, presidida por Luis Ventura; Nasma Group, productora dirigida por Diego Suárez Mazzea; y Billboard Argentina, que por primera vez en la historia se convierte en co-productor oficial de los Martín Fierro, ocupando un rol central en la curaduría artística, el diseño de las categorías, la conformación de ternas, la selección de jurados y el desarrollo del formato general de la premiación”, anunció APTRA.

Martín Fierro a la Música 2026

CÓMO SE ELEGIRÁ A LOS NOMINADOS

La votación será realizada por APTRA y por un jurado especializado convocado por Billboard Argentina.

El público también podrá participar eligiendo un ganador en una de las ternas, cuyo mecanismo será anunciado próximamente.

Durante la gala se entregará además el Reconocimiento Especial Billboard a la canción que haya permanecido más tiempo en el puesto #1 del HOT 100 de Billboard Argentina.

MARTÍN FIERRO A LA MÚSICA: LAS 33 CATEGORÍAS OFICIALES

En su primera edición, los Premios Martín Fierro a la Música contarán con 33 categorías, que reconocen tanto la excelencia artística como el trabajo integral de la industria:

1. Artista del Año

2. Álbum del Año

3. Canción del Año

4. Grabación del Año

5. Artista Revelación

6. Show en Vivo del Año

7. Mejor Artista Rock

8. Mejor Artista Pop

9. Mejor Artista Urbano / Trap

10. Mejor Artista Reggaetón

11. Mejor Artista Cumbia

12. Mejor Artista Cuarteto

13. Mejor Artista Folklore

14. Mejor Artista Tango

15. Mejor Artista Electrónica

16. Mejor Artista Indie / Alternativo

17. Mejor Artista Jazz / Blues

18. Mejor Artista Melódico / Balada

19. Mejor Proyecto Fusión

20. Mejor Banda

21. Productor Musical del Año

22. Mejor Producción Musical

23. Mejor Producción de Show en Vivo

24. Mejor Videoclip

25. Mejor Dirección Artística en Vivo

26. Manager del Año

27. Mejor Acción de Marketing Musical

28. Mejor Festival

29. Mejor Venue (Gran Formato)

30. Mejor Venue (Mediano / Pequeño)

31. Mejor Fiesta Musical

32. Premio del Público

33. Premio Billboard a la Canción Más Escuchada del Año

Próximos anuncios

En el mes de marzo se anunciará la fecha oficial de la entrega de diplomas a los nominados. En las próximas semanas también se comunicarán detalles sobre la transmisión televisiva y la conducción de la gala.