El 12 de abril de 2026 se realizará en Madero Tango la primera edición de los Premios Martín Fierro a la Música, con Billboard Argentina como co-productor y curador oficial del evento.
“La iniciativa surge de la alianza entre APTRA, presidida por Luis Ventura; Nasma Group, productora dirigida por Diego Suárez Mazzea; y Billboard Argentina, que por primera vez en la historia se convierte en co-productor oficial de los Martín Fierro, ocupando un rol central en la curaduría artística, el diseño de las categorías, la conformación de ternas, la selección de jurados y el desarrollo del formato general de la premiación”, anunció APTRA.
Leé también
CÓMO SE ELEGIRÁ A LOS NOMINADOS
La votación será realizada por APTRA y por un jurado especializado convocado por Billboard Argentina.
El público también podrá participar eligiendo un ganador en una de las ternas, cuyo mecanismo será anunciado próximamente.
Durante la gala se entregará además el Reconocimiento Especial Billboard a la canción que haya permanecido más tiempo en el puesto #1 del HOT 100 de Billboard Argentina.
MARTÍN FIERRO A LA MÚSICA: LAS 33 CATEGORÍAS OFICIALES
En su primera edición, los Premios Martín Fierro a la Música contarán con 33 categorías, que reconocen tanto la excelencia artística como el trabajo integral de la industria:
1. Artista del Año
2. Álbum del Año
3. Canción del Año
4. Grabación del Año
5. Artista Revelación
6. Show en Vivo del Año
7. Mejor Artista Rock
8. Mejor Artista Pop
9. Mejor Artista Urbano / Trap
10. Mejor Artista Reggaetón
11. Mejor Artista Cumbia
12. Mejor Artista Cuarteto
13. Mejor Artista Folklore
14. Mejor Artista Tango
15. Mejor Artista Electrónica
16. Mejor Artista Indie / Alternativo
17. Mejor Artista Jazz / Blues
18. Mejor Artista Melódico / Balada
19. Mejor Proyecto Fusión
20. Mejor Banda
21. Productor Musical del Año
22. Mejor Producción Musical
23. Mejor Producción de Show en Vivo
24. Mejor Videoclip
25. Mejor Dirección Artística en Vivo
26. Manager del Año
27. Mejor Acción de Marketing Musical
28. Mejor Festival
29. Mejor Venue (Gran Formato)
30. Mejor Venue (Mediano / Pequeño)
31. Mejor Fiesta Musical
32. Premio del Público
33. Premio Billboard a la Canción Más Escuchada del Año
Próximos anuncios
En el mes de marzo se anunciará la fecha oficial de la entrega de diplomas a los nominados. En las próximas semanas también se comunicarán detalles sobre la transmisión televisiva y la conducción de la gala.