Juana Viale volvió a ser el centro de atención en una nueva emisión de Almorzando con Juana, no solo por su conducción, sino por un look que combinó elegancia, frescura y mucha personalidad.

La nieta de Mirtha Legrand eligió un estilismo de líneas simples, pero con un giro cromático que no pasó desapercibido en la pantalla. Fiel a su estilo, apostó por bloques de color bien definidos y contrastantes, logrando un equilibrio entre sofisticación y cercanía, ideal para la televisión de mediodía.

Juana Viale (Foto: captura eltrece)

En la parte superior, Juana lució una prenda de tejido liviano en un tono naranja intenso, de mangas cortas y calce al cuerpo. El color, protagonista absoluto del outfit, aportó energía y luminosidad, enmarcando su rostro y generando un punto focal inmediato.

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JUANA VIALE DESLUMBRÓ CON UN LOOK NARANJA Y AZUL QUE MARCA TENDENCIA EN LA TV

Para la parte inferior, optó por un pantalón palazzo azul marino de tiro alto, con líneas amplias y caída fluida. El contraste entre el naranja y el azul reforzó la idea de un look moderno y canchero, mientras que la remera por dentro del pantalón acentuó la cintura y estilizó la silueta.

El look se completó con zapatos negros de punta fina, apenas visibles bajo el largo del pantalón, sumando un guiño clásico y discreto. El peinado, con el cabello suelto y ondas suaves, junto a un maquillaje en tonos neutros, terminaron de consolidar una propuesta equilibrada y perfectamente adaptada al aire televisivo.

Juana Viale (Foto: captura eltrece)

Una vez más, Juana Viale demostró que sabe cómo marcar tendencia y dejar su sello personal en cada aparición, apostando por combinaciones audaces y elegantes que realzan su figura y su presencia en la pantalla.

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