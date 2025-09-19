María Fernanda Callejón vivió un momento cargado de emoción y enojo durante un móvil con el notero de Puro Show, donde se refirió sin filtros a su historia con su expareja, Ricky Diotto, y las similitudes con el caso de Julieta Prandi.

Luego de su tenso cruce con Karina Iavícoli en Intrusos, la actriz no dudó en reconocer que existiría un paralelismo entre lo que le tocó atravesar y la causa de la modelo contra Claudio Contardi, algo que la panelista le cuestionó: “Hay similitudes”.

María Fernanda Callejón habló de Julieta Prandi en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre los dichos de la periodista de América, Fernanda expresó: “Que ella lo quiera negar es otra cosa, no sé por qué se pone tan… no la entiendo, no es coherente, habla del abrazo que tuvimos y después mata a una mujer en televisión, que diga lo que queira de mí pero de mi hija no”.

“GRACIAS JULIETA POR TUS OVARIOS”: EL MENSAJE DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN A PRANDI EN MEDIO DE SU RECLAMO POR VIOLENCIA

En el ida y vuelta con el cronista del programa de Pampito y Matías Vázquez, María Fernanda Callejón se quebró al hablar de la batalla legal de Julieta Prandi contra Claudio Contardi: “Ella marcó un precedente, bienvenido sea”.

María Fernanda Callejón habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Muchas gracias Julieta por tus ovarios, por tu templanza. Para que la gente sepa que la violencia no solo es un golpe”. Sobre el final, la actriz dejó en claro su postura y su hartazgo: “A mí no me vengan a pelotudear más porque no los voy a dejar. Mi vida no es un juego”.

