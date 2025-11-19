La hija de María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto consiguió trabajo a poco de cumplir los 14 años, y su papá se expresó sin filtros a través de un posteo en Instagram.

“No tenés techo, Chiquita”, explotó Ricky.

La razón del orgullo del odontólogo es que Giovanna será Natalie en Papá por Siempre, la comedia musical que se estrenará el 16 de enero en el teatro Liceo.

Giovana Diotto Callejón estará en Papá por Siempre. Por: Fernando Gatti

A su vez, Sandra Callejón, la excuñada del odontólogo manifestó entre los comentarios: “Mi almita”.

Cómo llegó Giovana Diotto Callejón a Papá por Siempre

La noticia de que la nena formaría parte del elenco que protagonizan Campi y Dani La Chepi bajo la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Florencia Bertotti se conoció hace dos semanas.

Y de hecho, la propia Giovana había hecho un video para agradecer la gran oportunidad.

Además, María Fernanda Callejón había expresado este lunes: “No puedo estar más orgullosa y feliz de ver a mi hijita , tener la posibilidad de sery desarrollarse como Artista”.

María Fernanda Callejón y el orgullo por su hija. Por: Fernando Gatti

“Les cuento que Gio se viene formando desde sus 3 añitos y hoy con 10 verla cumplir su Sueño de subirse a un escenario, vivir su primer experiencia profesional, me explota el pecho de amor y emoción”, aseveró.

“También deseosa de acompañarla en cada paso en este camino que recién comienza. ¡Vamos, hijita! La vas a romper", cerró.