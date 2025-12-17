Leo Messi llegó a la Argentina este miércoles por la mañana en avión privado junto a su familia. El campeón del mundo aterrizó en avión privado al rededor de las 10 de la mañana en el aeropuerto de en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Santa Fe, por el cierre de la estación aérea de Fisherton por obras de infraestructura.

El astro argentino vino al país a pasar la Navidad y Año Nuevo, como todos los años, junto a sus seres queridos luego de su complicada gira por la India en el marco del Tour The Goat, donde estuvo acompañado por Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Ni bien bajaron del aereo, se subieron a una combi y tomaron rumbo a su casa en Rosario con otro auto custodiando el viaje de 150 kilómetros hasta su casa en Funes, según informaron en TyC Sports.

ANTONELA ROCCUZZO DONA SU ROPA DE LUJO PARA APOYAR LA EDUCACIÓN INFANTIL

Antonela Roccuzzo, dio un nuevo paso en su costado solidario y sustentable al unirse a la moda circular. La empresaria rosarina decidió vender parte de su vestidor de lujo a través de la plataforma Vestiaire Collective, destinando lo recaudado a la organización Estudiar es Mejor, que impulsa proyectos educativos en comunidades vulnerables de Argentina.

“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió Antonela en sus redes, acompañando un video donde modela algunos de los looks que ahora están disponibles.

Antonela Roccuzzo vende su ropa de lujo por una causa solidaria (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Las piezas, seleccionadas de sus guardarropas de Barcelona y Miami, incluyen prendas de Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras marcas internacionales. Según la descripción en la plataforma, se trata de “una colección cuidada de estilos naturales, audaces e impactantes”, que permite a los compradores adquirir artículos exclusivos mientras contribuyen a una causa solidaria.

