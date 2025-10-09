Durante la última emisión de Ángel Responde en Bondi Live, Ángel de Brito decidió poner fin a uno de los rumores más comentados de la semana: el supuesto embarazo de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Con su característico estilo directo, el periodista fue categórico: “No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto”.

De Brito explicó que habló personalmente con Antonela para confirmar la información mientras el programa estaba al aire: “Hablé con Antonela mientras estábamos acá. Me respondió enseguida y me dijo: ‘Hola, Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso’”.

De esta forma, el conductor de LAM desmintió de primera mano las versiones que habían circulado con fuerza en redes sociales y portales de espectáculos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con sus hijos. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

LA REACCIÓN DEL EQUIPO DE ÁNGEL DE BRITO

Entre risas, la panelista Romina Scalora ironizó sobre la situación: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás”.A lo que De Brito respondió divertido:“Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonela me contestó recién”.

Invitada al programa, Carina Zampini también intervino con humor y una reflexión sobre la exposición mediática de las celebridades: “Pasa con algunas figuras públicas… cada tanto las embarazan”, comentó entre carcajadas.

Antes de cerrar el tema, De Brito recordó que no es la primera vez que le toca desmentir la misma historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.