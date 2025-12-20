Un joven argentino vivió el sueño de millones: se cruzó con Lionel Messi y logró que el capitán de la Selección le dedicara unos segundos para grabar un video juntos. Sin embargo, la emoción le jugó una mala pasada y terminó protagonizando uno de los bloopers más virales del año a causa del filtro de su teléfono que cambió el rostro del Capitán.

El protagonista de esta historia es Jordi Tortosicrack, un creador de contenido que compartió en su cuenta de TikTok el inesperado desenlace de su encuentro con el “Diez”. El video, que en apenas un día superó las 20 mil reproducciones y cosechó cientos de likes, muestra el instante exacto en el que todo se desmoronó.

Video: TikTok/@tortosicrackoficial

En las imágenes se ve cómo Jordi frena su moto al lado del auto de Messi, que baja la ventanilla y, con la mejor onda, acepta tomarse una foto. El fan, convencido de que estaba grabando el video más épico de su vida, se acerca sonriente y le dice: “Un placer, Messi”. Antes de despedirse, le grita: “Crack”, mientras el ídolo se aleja.

Leé más:

Leo Messi llegó a la Argentina para pasar Navidad y Año Nuevo con su familia: el video

QUISO GRABAR UN VIDEO CON LIONEL MESSI Y ARRUINÓ EL RECUERDO

Pero la alegría duró poco. Cuando Jordi revisó la filmación, se dio cuenta de que tenía activado un filtro en la cámara que deformaba las caras de ambos, haciéndolos irreconocibles. El momento soñado se transformó en un verdadero papelón digital.

El propio Jordi compartió el video con la frase: “Me encuentro a Messi y tenía un filtro puesto”, y se preguntó indignado: “¿El mayor error de mi vida?”. Las respuestas no tardaron en llegar: “Hermano, la embarraste, eso no pasa todos los días”, le escribió un usuario. Otros se lo tomaron con humor: “Yo le veo igual”, bromeó uno, mientras que otro sentenció: “El doble”.

El error de filtro que arruinó el video de un joven argentino con Lionel Messi (Foto: captura TikTok/@tortosicrackoficial)

El clip se viralizó en cuestión de horas y se llenó de comentarios de todo tipo, desde la empatía de quienes entendieron el dolor del fanático hasta las cargadas típicas de las redes.

El encuentro entre Jordi y Messi, que prometía ser un recuerdo imborrable, terminó siendo una anécdota tragicómica que ya recorre todo internet. Un descuido, un filtro y el sueño de tener el video perfecto con el mejor del mundo quedó arruinado para siempre.

Leé más:

La picante reacción de Olga tras el anuncio de Nico Occhiato sobre una entrevista a Lionel Messi en Luzu

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.