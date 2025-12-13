La visita de Lionel Messi a la India, que prometía ser una fiesta para los fanáticos del fútbol, terminó en un verdadero escándalo. El capitán de la Selección argentina debió abandonar el Salt Lake Stadium de Calcuta antes de lo previsto debido a la desorganización y a los incidentes provocados por la multitud que se acercó a verlo.

Todo sucedió en el marco del Tour The Goat, dentro del cual el deportista y campeón del mundo visitará varias ciudades de la India y está acompañado por Rodrigo de Paul y Luis Suárez. Este sábado, mientras el astro argentino daba la vuelta al campo saludando a la multitud, empezaron los disturbios por parte de los espectadores y se vio forzado a abandonar el lugar.

La falta de organización quedó en evidencia cuando los fanáticos rompieron los vallados de seguridad y se produjeron empujones y corridas. Varios videos que circularon en redes sociales mostraron cómo la policía local intentó contener a la multitud, pero la tarea resultó imposible ante la magnitud del fervor popular.Los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.

POR QUÉ SE GENERÓ EL CAOS Y QUÉ DIJERON LAS AUTORIDADES DE LA INDIA

Rajeev Kumar, director general de Policía de Bengala Occidental, aclaró en una conferencia de prensa el motivo por el que se generó el caos con la visita de Lionel Messi en el Salt Lake Stadium de Calcuta.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera“, detalló Kumar haciendo referencia a la falsa expectativa sobre la participación del jugador.

Luego, sumó: “El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador“.

La jeda de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disuclpas públicas y ordenó la creación de un comité para investigar la mala gestión: “Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente”, escribió en su cuenta de X.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.