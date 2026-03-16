Tini Stoessel está por grabar un nuevo videoclip y, para sorpresa de todos, logró reunir a tres famosísimos invitados especiales en una producción que promete romper todos los récords: Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Susana Giménez.

La información la dio a conocer Ángel de Brito en LAM, donde detalló que las cuatro figuras están compartiendo jornadas de rodaje en Miami. “Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi, están ahora juntos, lo estarán mañana y pasado”, aseguró el conductor, dejando en claro que no se trata de simples cameos, sino de una participación activa en la historia del video.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Crédito: Instagram

La noticia generó un revuelo inmediato porque reúne a personalidades de universos muy distintos. Mientras Tini atraviesa un momento clave en su carrera musical y De Paul sigue consolidado como uno de los futbolistas argentinos más reconocidos, la presencia de Susana Giménez y Lionel Messi suma un condimento inesperado y explosivo al proyecto.

Lionel Messi y Martina Stoessel, juntos. (Foto: revista Gente)

Leé más:

Así es el living de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: diseño moderno, luz natural y relax total

TINI STOESSEL LOGRÓ REUNIR A RODRIGO DE MAUL, LEO MESSI Y SUSANA GIMÉNEZ EN UN VIDEOCLIP

Según reveló de Brito, el reciente viaje de la diva a Estados Unidos está directamente vinculado con esta grabación. “Muchos se preguntaban para qué fue Susana a Miami, para esto”, contó el periodista, confirmando que la conductora se sumó al rodaje en medio de rumores sobre su futuro profesional.

La participación de Susana Giménez en el videoclip de Tini llega justo después de un momento incómodo para la diva. Según relató Yanina Latorre, la conductora habría quedado afuera de una entrevista en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, ya que la producción decidió convocar a Fátima Florez en su lugar.

Tini Stoessel y Susana Giménez (Fotos: capturas Telefe)

Por ahora, no trascendieron detalles sobre el concepto del videoclip ni el rol que tendrá cada uno de los protagonistas, pero la expectativa es máxima. El cruce de Tini, De Paul, Messi y Susana promete un lanzamiento que dará que hablar y que, sin dudas, marcará un antes y un después en la carrera de la cantante.

Leé más:

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron en vivo que quieren casarse tras un llamado sorpresa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.