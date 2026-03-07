El hogar que comparten Rodrigo de Paul y Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un gesto romántico ni por una postal de viaje, sino por un detalle que habla de su vida puertas adentro: el living.

A través de una historia de Instagram, el futbolista mostró un momento de descanso junto a sus perros, dejando al descubierto un ambiente que combina calidez, diseño moderno y una conexión directa con la naturaleza.

UN LIVING CON LUZ NATURAL Y VISTA AL JARDÍN

Uno de los grandes protagonistas del espacio es el ventanal de piso a techo con puertas corredizas de vidrio negro, que permite una vista abierta a un jardín repleto de verde. La luz natural invade el ambiente y potencia la sensación de amplitud, un recurso clave en las tendencias actuales de interiorismo.

El techo revestido en madera clara suma textura y aporta un contraste armónico con las líneas rectas del ventanal, logrando un equilibrio entre lo moderno y lo acogedor.

Así es el living de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: diseño moderno, luz natural y relax total. Crédito: Instagram

SOFÁ BLANCO, TEXTURAS SUAVES Y ESTÉTICA MINIMALISTA

El living apuesta por una paleta neutra: predominan los blancos y tonos crudos, con un sofá amplio cubierto por una manta de textura suave que refuerza la idea de confort. Los almohadones en tonos tierra suman un toque cálido sin romper la armonía visual.

El estilo es claramente minimalista, pero lejos de resultar frío. La clave está en los detalles: telas mullidas, iluminación natural y una disposición pensada para el descanso.

En la imagen, además, se puede ver a sus pequeños perros descansando sobre el sillón, un detalle que termina de construir esa atmósfera hogareña y relajada que tanto caracteriza a la pareja.