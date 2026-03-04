Cuando parecía que la calma había llegado entre Camila Homs, Rodrigo De Paul y Camila Homs, un inesperado mensaje de Horacio Homs, el papá de la modelo, volvió a poner el tema en el centro de la escena.

Todo ocurrió durante el programa Mitre Live cuando Juan Etchegoyen hablaba sobre el presente de la pareja de De Paul y Tini Stoessel. Mientras el conductor aclaraba versiones sobre un supuesto cortocircuito en la pareja, los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer.

Foto: captura Mitre Live

Entre ellos, Horacio Homs se destacó con un exabrupto: “Que la sigan chu…”, acompañado de emojis de risa. El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, reabriendo la polémica.

Leé más:

El incómodo cruce entre Rodrigo De Paul y el papá de Camila Homs en Miami: “Fue directo a esa mesa”

POR QUÉ HORACIO HOMS REACCIONÓ TAN MAL FRENTE A UN VIVO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El conflicto se remonta a 2021 cuando Rodrigo De Paul dejó a Camila Homs en medio de rumores de romance con Tini Stoessel, que él negó enfáticamente hasta que fue captado “in franaganti” algunos meses después en Ibiza junto a la cantante.

La ruptura de De Paul y Homs se dio en un contexto delicado, ya que Camila acababa de ser madre de Bautista, lo que generó un fuerte impacto emocional en su entorno.

Horacio, el padre de Camila Homs, y Rodrigo de Paul (Fotos: captura América TV)

Poco tiempo después, De Paul no tuvo más remedio que blanquear su relación con Tini, lo que fue interpretado por la familia Homs como una falta de sensibilidad hacia la situación que atravesaba Camila. Desde entonces, Horacio expresó su malestar de manera indirecta, a través de gestos y mensajes en redes sociales.

Leé más:

Por qué la canción de Tini Stoessel detonó la relación de Camila Homs con su papá

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.