Rodrigo De Paul y Camila Homs mantienen una relación marcada por la tensión y el silencio, al punto que el futbolista no felicitó a su ex por su embarazo con José Sosa. En medio de este contexto, se produjo un incómodo encuentro con su ex suegro, Horacio Homs, en un restaurante de Miami.

La noticia fue dada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien relató: “Ustedes saben que Rodrigo De Paul se mudó a Miami para jugar en el Inter, club donde comparte con Lionel Messi, y en los últimos días me contaron que sucedió un encuentro inesperado e incómodo entre el ex de Camila Homs y un enemigo de él que fue su familia”.

Aug 6, 2025; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul (7) waves toward the fans against Pumas UNAM during the second half of a Leagues Cup group stage match at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images Por: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El periodista detalló: “Horacio estaba cenando en el lugar cuando Rodrigo arribó con un grupo de amigos y obviamente ni se saludaron. Rodrigo tenía una mesa reservada y fue directo a esa mesa. No lo felicitó por el embarazo de Camila”.

EL CRUCE DE RODRIGO DE PAUL Y SU EX SUEGRO

Etchegoyen añadió que el padre de Camila “ni lo vio a Rodrigo cuando ingresó, pero seguramente alguien le debe haber comentado lo que ocurrió”. Y cerró: “Justo esto sucede cuando Camila confirma que espera una bebé de José Sosa y yo tengo de muy buena fuente que Rodrigo no la felicitó a su ex porque no se hablan ellos”.