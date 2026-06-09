Tras agotar en tiempo récord todas las localidades para su show del 14 de septiembre, La Reina del Flow confirmó una nueva presentación en Argentina.

El exitoso espectáculo basado en la serie colombiana llegará nuevamente al Movistar Arena el próximo 15 de septiembre de 2026.

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles desde el miércoles 10 de junio a las 10 de la mañana a través de la página oficial del Movistar Arena.

El fenómeno mundial de La Reina del Flow llega a los escenarios

La Reina del Flow

Ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, vista en más de 180 países y convertida en una de las series en español más exitosas de Netflix, la historia de Yeimy Montoya continúa expandiendo su universo con un espectáculo que combina música en vivo, narrativa, performance y una impactante puesta visual.

La experiencia permite revivir la historia de superación de Yeimy, la compositora que transformó el dolor en éxito y se convirtió en una de las figuras más queridas de la ficción colombiana.

El elenco de La Reina del Flow

La Reina del Flow

Carlos Torres como Charly Flow

Majo Vargas como Yeimy Montoya

Juan Manuel Restrepo como Pez Koi

Kevin Bury como Cris Vega

Juan Palau como Drama Key

Jay Torres como Yoni Trejos

Además, el público podrá disfrutar en vivo de algunas de las canciones más populares de la franquicia, entre ellas “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, éxitos que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Un éxito que arrasa en todo el mundo

La llegada de La Reina del Flow a Argentina se produce después de un exitoso paso por Europa. En 2025 el espectáculo agotó localidades en el Movistar Arena de Madrid y durante 2026 emprendió una gira por 13 ciudades españolas con una convocatoria récord.

Ahora, Latinoamérica se prepara para recibir uno de los shows más esperados por los fanáticos de la serie, y Buenos Aires será una de las primeras ciudades en vivir esta experiencia única.

La Reina del Flow en Concierto en Buenos Aires

Fechas: 14 de septiembre (agotado) y 15 de septiembre de 2026

Lugar: Movistar Arena

Entradas para la nueva función: a la venta desde el miércoles 10 de junio a las 10:00 hs.