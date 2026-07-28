Nicolás Cabré atraviesa horas de enorme tristeza luego de conocerse la muerte de su hermano mayor, Duilio.

Mientras familiares, amigos y colegas le hicieron llegar sus condolencias, en las redes sociales comenzó a circular una imagen que el actor había compartido hace algunos años y que hoy adquiere un valor emotivo.

La fotografía fue publicada el 12 de noviembre de 2022 y aún permanece guardada entre las historias destacadas de su cuenta de Instagram. En ella se lo puede ver sonriente junto a Duilio y a su amigo Guillermo Liniers durante un encuentro que compartieron.

Para acompañar esa postal, Cabré había escrito una frase sencilla pero significativa: “Noche de hermanos y amigos”.

Tras conocerse el fallecimiento de Duilio, numerosos usuarios regresaron a esa publicación para dejar mensajes de apoyo al actor y recordar el vínculo que mantenían los hermanos. La imagen rápidamente comenzó a difundirse entre los fanáticos, ya que existen muy pocos registros públicos de ambos juntos.

Fiel a su estilo reservado, Nicolás Cabré siempre mantuvo a su familia alejada de la exposición mediática. De hecho, Duilio también llevaba un perfil bajo y su cuenta de Instagram permanecía configurada como privada.

La última foto de Nicolás Cabré con su hermano Duilio se volvió viral tras conocerse su muerte. Crédito: Instagram

UN NUEVO GOLPE FAMILIAR PARA NICOLÁS CABRÉ

La muerte de Duilio llega poco más de un año después de otra pérdida que marcó profundamente al actor. En junio de 2025 falleció su madre, Cristina Birckenstaedt, un hecho que también mantuvo en la intimidad y que representó un duro momento para toda la familia.

Ahora, la antigua fotografía compartida por Cabré se transformó en un símbolo del afecto entre los hermanos y en un espacio donde miles de seguidores continúan enviándole mensajes de acompañamiento en este difícil momento.