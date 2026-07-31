Ni al horno ni al asador: la receta de Karlos Arguiñano para hacer cordero en 45 minutos

El cordero suele asociarse con largas cocciones al horno o a la parrilla, pero existen alternativas mucho más rápidas que permiten disfrutar de una carne tierna y llena de sabor. Cuando se utilizan cortes adecuados, como la pierna de cordero lechal fileteada, es posible tener el plato listo en menos de una hora.

En esta receta, Karlos Arguiñano propone una técnica simple que combina el dorado de la carne con unas papas fritas crujientes y un majado de ajo y vinagre preparado al momento. El resultado es una comida con mucho sabor, ideal para quienes buscan una opción diferente sin recurrir a preparaciones complejas.

Además del paso a paso, el cocinero español comparte un consejo para conservar la jugosidad del cordero y explica las diferencias entre el cordero lechal, el ternasco y el cordero pascual, tres variedades que se distinguen por la edad del animal, la textura de la carne y la intensidad de su sabor.

Comensales 4 Ingredientes Una pierna de cordero lechal fileteada (aproximadamente 1 kilo)

pierna de cordero lechal fileteada (aproximadamente 1 kilo) 2 papas para freír

papas para freír 6 dientes de ajo

dientes de ajo Una cucharada de vinagre

cucharada de vinagre Aceite de oliva virgen extra (abundante para freír)

Sal

Pimienta

Perejil

Procedimiento para el cordero de Karlos Arguiñano

Freír las papas: calentar abundante aceite (unos 400 ml) en una sartén. Pelar las papas, cascarlas (córtalas en trozos irregulares), sazonarlas y freírlas a fuego medio durante 15 minutos. Retíralas y resérvalas. Cocinar el cordero: pasar la mitad del aceite a una sartén más grande. Cortar cada filete de cordero en 2 o 3 trozos, salpimentarlos y freírlos a fuego fuerte durante 10 a 12 minutos. Preparar el majado: hay que pelar los ajos, picarlos y se los aplasta en un mortero. Agregarles luego el vinagre y mezcla bien. Mezclar todo: esparcir el majado sobre la carne y remover la sartén. Incorporar las papas fritas, espolvorear con perejil picado y cocinar el conjunto a fuego medio durante 3 o 4 minutos. Servir: el plato se termina con una decoración con hojas de perejil.

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