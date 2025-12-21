La lengua a la vinagreta es un plato que nunca pasa de moda en las Fiestas. Fresca, sabrosa y rendidora, es ideal para preparar con anticipación y servir bien fría, algo clave cuando el calor se hace sentir en diciembre.

En esta versión clásica, la lengua se hierve lentamente con vegetales para lograr una textura bien tierna y luego se divide en dos preparaciones: una vinagreta tradicional, con huevo duro y perejil, y una provenzal tibia agridulce que suma tomate, aceto y un toque de azúcar. Dos formas distintas de disfrutar un mismo corte que nunca pasa de moda.

Ingredientes para la lengua a la vinagreta

Para la lengua (4 personas)

Una lengua

50 g de apio

50 g de cebolla

50 g de puerro

50 g de zanahoria

Una hoja de laurel

Para la vinagreta

Un diente de ajo

Un huevo

2 g de perejil

20 cc de vinagre de vino tinto

60 cc de aceite de girasol

Sal y pimienta, c/n

Para la provenzal

2 tomates

50 g de cebolla

50 g de pimiento colorado

Un diente de ajo

2 g de perejil

40 cc de aceite de girasol

20 g de azúcar

50 cc de aceto balsámico

Sal y pimienta, a gusto

El paso a paso para hacer una Lengua a la vinagreta es simple, pero se debe ser metódico. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la lengua

Armar una guarnición aromática con el apio, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el laurel. Hervir la lengua junto con los vegetales durante aproximadamente 2 horas y media, hasta que esté bien tierna. Dejar enfriar, retirar la membrana que la recubre y filetear. Reservar la mitad de la lengua para cada preparación.

Para la vinagreta

Picar el ajo y el perejil. Hervir el huevo, enfriar y picar. Preparar una vinagreta clásica con el aceite, el vinagre, sal y pimienta. Incorporar el ajo, el huevo duro y el perejil. Aderezar la mitad de la lengua fileteada con esta preparación y reservar en frío.

Para la provenzal

Saltear la cebolla en el aceite hasta que quede transparente. Agregar el pimiento, el ajo y el tomate picado. Salpimentar, sumar el azúcar y el aceto balsámico. Cocinar durante 2 minutos, retirar del fuego y terminar con perejil picado. Aderezar la otra mitad de la lengua con esta salsa y rectificar la sazón.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/