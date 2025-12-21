La lengua a la vinagreta es un plato que nunca pasa de moda en las Fiestas. Fresca, sabrosa y rendidora, es ideal para preparar con anticipación y servir bien fría, algo clave cuando el calor se hace sentir en diciembre.
En esta versión clásica, la lengua se hierve lentamente con vegetales para lograr una textura bien tierna y luego se divide en dos preparaciones: una vinagreta tradicional, con huevo duro y perejil, y una provenzal tibia agridulce que suma tomate, aceto y un toque de azúcar. Dos formas distintas de disfrutar un mismo corte que nunca pasa de moda.
Ingredientes para la lengua a la vinagreta
Para la lengua (4 personas)
- Una lengua
- 50 g de apio
- 50 g de cebolla
- 50 g de puerro
- 50 g de zanahoria
- Una hoja de laurel
Para la vinagreta
- Un diente de ajo
- Un huevo
- 2 g de perejil
- 20 cc de vinagre de vino tinto
- 60 cc de aceite de girasol
- Sal y pimienta, c/n
Para la provenzal
- 2 tomates
- 50 g de cebolla
- 50 g de pimiento colorado
- Un diente de ajo
- 2 g de perejil
- 40 cc de aceite de girasol
- 20 g de azúcar
- 50 cc de aceto balsámico
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
Para la lengua
- Armar una guarnición aromática con el apio, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el laurel.
- Hervir la lengua junto con los vegetales durante aproximadamente 2 horas y media, hasta que esté bien tierna.
- Dejar enfriar, retirar la membrana que la recubre y filetear. Reservar la mitad de la lengua para cada preparación.
Para la vinagreta
- Picar el ajo y el perejil.
- Hervir el huevo, enfriar y picar.
- Preparar una vinagreta clásica con el aceite, el vinagre, sal y pimienta.
- Incorporar el ajo, el huevo duro y el perejil.
- Aderezar la mitad de la lengua fileteada con esta preparación y reservar en frío.
Para la provenzal
- Saltear la cebolla en el aceite hasta que quede transparente.
- Agregar el pimiento, el ajo y el tomate picado.
- Salpimentar, sumar el azúcar y el aceto balsámico.
- Cocinar durante 2 minutos, retirar del fuego y terminar con perejil picado.
- Aderezar la otra mitad de la lengua con esta salsa y rectificar la sazón.
