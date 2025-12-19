Los cupcakes se convirtieron en un clásico moderno de las Fiestas: son prácticos, se preparan rápido y permiten jugar con la decoración sin demasiada técnica. En Navidad, además, funcionan muy bien como postre individual o para acompañar la mesa dulce sin complicaciones.

En esta versión, Cami Homs propone una base de muffins de vainilla bien esponjosos y un frosting cremoso que se puede teñir en tonos navideños. El resultado es una receta accesible, vistosa y con ese espíritu festivo que suma color y alegría a cualquier celebración.

Ingredientes

Para los cupcakes

3 huevos

2 tazas de harina leudante

1 taza de aceite neutro

1 taza de azúcar

Esencia de vainilla

Para el frosting

150 g de manteca pomada

240 g de queso crema

840 g de azúcar impalpable

Colorantes a gusto (rojo, blanco, verde)

Para la decoración

Mangas

Picos

Grajeas

Pirotines dorados, verdes y rojos

Cami Homs te acerca la receta de estos cupcakes navideños. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir con batidor de mano hasta integrar. Agregar la mitad de la harina leudante y mezclar bien. Incorporar la esencia de vainilla (en cantidad generosa) y el aceite neutro. Sumar el resto de la harina y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad y llevar a horno precalentado a 180° durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén cocidos. Retirar y dejar enfriar. Para el frosting, batir la manteca pomada con el azúcar impalpable y luego incorporar el queso crema hasta lograr una textura sedosa. Dividir el frosting en distintos bowls y teñir con los colorantes elegidos. Colocar cada color en una manga con pico y decorar los cupcakes ya fríos. Terminar con grajeas y detalles navideños a gusto.

