Los cupcakes se convirtieron en un clásico moderno de las Fiestas: son prácticos, se preparan rápido y permiten jugar con la decoración sin demasiada técnica. En Navidad, además, funcionan muy bien como postre individual o para acompañar la mesa dulce sin complicaciones.
En esta versión, Cami Homs propone una base de muffins de vainilla bien esponjosos y un frosting cremoso que se puede teñir en tonos navideños. El resultado es una receta accesible, vistosa y con ese espíritu festivo que suma color y alegría a cualquier celebración.
Ingredientes
Para los cupcakes
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 taza de aceite neutro
- 1 taza de azúcar
- Esencia de vainilla
Para el frosting
- 150 g de manteca pomada
- 240 g de queso crema
- 840 g de azúcar impalpable
- Colorantes a gusto (rojo, blanco, verde)
Para la decoración
- Mangas
- Picos
- Grajeas
- Pirotines dorados, verdes y rojos
Procedimiento
- En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir con batidor de mano hasta integrar.
- Agregar la mitad de la harina leudante y mezclar bien.
- Incorporar la esencia de vainilla (en cantidad generosa) y el aceite neutro.
- Sumar el resto de la harina y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad y llevar a horno precalentado a 180° durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén cocidos. Retirar y dejar enfriar.
- Para el frosting, batir la manteca pomada con el azúcar impalpable y luego incorporar el queso crema hasta lograr una textura sedosa.
- Dividir el frosting en distintos bowls y teñir con los colorantes elegidos.
- Colocar cada color en una manga con pico y decorar los cupcakes ya fríos.
- Terminar con grajeas y detalles navideños a gusto.
