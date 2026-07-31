La receta del puré más cremoso de Christophe Krywonis, chef: lleva 800 g de papas, 200 g de manteca y 100 ml de leche

El puré de papas es una de las guarniciones más populares del mundo, pero en la gastronomía francesa ocupa un lugar especial. Allí, la clave no pasa por sumar ingredientes exóticos, sino por respetar las proporciones y trabajar la preparación hasta conseguir una consistencia suave, sedosa y sin grumos.

En esta receta, Christophe Krywonis recupera una de las versiones más tradicionales de Francia, la misma que sirve en su restaurante. El chef asegura que el secreto está en no tenerle miedo a la manteca, ingrediente que aporta el brillo, el sabor y la cremosidad que distinguen a este clásico.

Con apenas papas, manteca, leche, sal y pimienta blanca, se obtiene un puré intenso y aterciopelado que puede acompañar carnes, aves o pescados. Además, Krywonis explica que también se puede personalizar con un toque de aceite de oliva, nuez moscada u otros condimentos, aunque la receta original funciona perfectamente por sí sola.

Comensales 4 Ingredientes 800 gramos de papas peladas

gramos de papas peladas 200 gramos de manteca

gramos de manteca 100 ml leche

ml leche Sal

Pimienta blanca

Opcional: aceite de oliva, nuez moscada u otros condimentos

Procedimiento

Pelar las papas y cocinarlas hasta que estén completamente tiernas. Pisarlas mientras aún están calientes hasta obtener un puré liso y sin grumos. Incorporar la manteca de a poco y mezclar hasta que se funda por completo. Agregar la leche caliente y continuar mezclando hasta lograr una textura suave y muy cremosa. Condimentar con sal y pimienta blanca. Si se desea, sumar un toque de aceite de oliva, nuez moscada u otros condimentos antes de servir. Sirve: decora con hojas de perejil.

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