Lo que le pasó a Juan Pico Mónaco (41) en las últimas horas en Instagram podría ser catalogado como un error no forzado, como se dice en el ambiente del tenis cuando uno se equivoca solo.

Es que el ex top 10 de la ATP reposteó una foto de Andrea Rincón en bikini, a bordo de un barco, mientras se muestra feliz y enamorado de Diana Arnopoulos (33), la mamá de Noah (3) y de León (1).

Lo que confirmaría que “el zorro pierde el pelo pero no las mañas”, que encima en su caso quedó expuesto por la captura de pantalla de uno de sus seguidores que también es follower de la actriz.

El like de Pico Mónaco a Andrea Rincón.

Pico, fiel a sus amores

Aunque la lealtad de Pico no quedaría en discusión, ya que le manifestó su absoluto respaldo a Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, equipo del que es fanático.

El respaldo de Pico Mónaco a Juan Sebastián Verón en medio de la guerra entre Estudiantes y la AFA. Por: Fernando Gatti

El gesto fue en medio de la guerra mortal de la Brujita con Claudio Chiqui Tapia por las polémicas decisiones de la AFA.