Las redes sociales estallaron este 10 de noviembre de 2025 cuando la cuenta El ejército de Lam publicó una captura de pantalla que puso en el ojo de la tormenta a Jorge Rial.
La imagen muestra una foto de Andrea Rincón en bikini junto a una piscina, pero el verdadero escándalo estaba en un detalle que pocos notarían a simple vista.
"Ups. ¿Se escapó el dedo?“, escribió la cuenta al publicar la captura que rápidamente se viralizó, alcanzando 157.8 mil visualizaciones en pocas horas.
El posteo dejaba entrever que Jorge Rial habría dado “like” a la foto de Andrea Rincón desde su cuenta personal, un detalle que quedó marcado con un círculo rojo para que nadie lo pasara por alto.
ANDREA RINCÓN Y SU FOTO VIRAL QUE COMPROMETIÓ A JORGE RIAL
La publicación de Andrea Rincón que generó todo el revuelo muestra a la actriz disfrutando de un día de relax junto a una piscina con vistas a un río. Vestida con un bikini azul y sosteniendo una taza, Rincón posó con elegancia y sensualidad para su cuenta verificada @andrearincon_top.