Las redes sociales estallaron este 10 de noviembre de 2025 cuando la cuenta El ejército de Lam publicó una captura de pantalla que puso en el ojo de la tormenta a Jorge Rial.

La imagen muestra una foto de Andrea Rincón en bikini junto a una piscina, pero el verdadero escándalo estaba en un detalle que pocos notarían a simple vista.

"Ups. ¿Se escapó el dedo?“, escribió la cuenta al publicar la captura que rápidamente se viralizó, alcanzando 157.8 mil visualizaciones en pocas horas.

Mandaron al frente a Jorge Rial con Andrea Rincón: "Se le escapó...?". Credito: X

El posteo dejaba entrever que Jorge Rial habría dado “like” a la foto de Andrea Rincón desde su cuenta personal, un detalle que quedó marcado con un círculo rojo para que nadie lo pasara por alto.

ANDREA RINCÓN Y SU FOTO VIRAL QUE COMPROMETIÓ A JORGE RIAL

La publicación de Andrea Rincón que generó todo el revuelo muestra a la actriz disfrutando de un día de relax junto a una piscina con vistas a un río. Vestida con un bikini azul y sosteniendo una taza, Rincón posó con elegancia y sensualidad para su cuenta verificada @andrearincon_top.