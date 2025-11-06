De cara a la próxima temporada de verano, se viene una tendencia que ya dio que hablar en Europa y empieza a asomarse también en la moda local: ahora que los accesorios vuelven a estar en el centro de la escena, la atención se enfoca en una novedad práctica y con estilo. No regresa un clásico que ya hemos visto en otros tiempos, sino que aparece una forma nueva de cubrirse del sol y sumar textura a los looks veraniegos.

Al recorrer las redes sociales de las semanas de la moda europeas, el outfit que más se repite en el verano incluye un gorro de rafia con forma marinera. No es ni un pañuelo ni un sombrero tradicional: esta pieza combina la estética relajada de las tardes junto al mar, logrando un equilibrio entre frescura y buen gusto.

// De Zaira Nara y Gime Accardi a Brenda Gandini y Eva Anderson: los looks en un desfile

Su origen se remonta a la Semana de la Moda de Copenhague. Allí, las modelos lucieron este peculiar gorro con materiales naturales y livianos, consolidando un look que luego se extendió a España y Portugal, donde se popularizó en casamientos al aire libre, eventos de verano y escapadas. Fue adoptado por influencers y estilistas que los llevaron a las redes sociales y los hicieron virales.

El gorro marinero de rafia, una tendencia que viene de Europa. Foto: Etsy

Actualmente, esta moda empieza a asomarse también en Argentina: algunas marcas locales ya incorporaron versiones propias del gorro marinero de rafia en sus colecciones de verano 2026, con colores neutros y tejidos livianos que facilitan combinarlo con distintos estilos, desde vestidos sueltos hasta shorts de lino.

Por qué el gorro marinero de rafia conquista a todos

El gorro marinero de rafia rafia se destaca por su look natural y artesanal, en línea con la tendencia de moda sustentable que prioriza piezas duraderas y sin daño ecológico. Este gorro mezcla tradición y novedad: su forma recuerda a los gorros de pescador, pero se adapta a la temporada estival con viseras cortas y tejidos frescos. Se convirtió en un comodín que funciona tanto en la playa como en la ciudad.

Más allá del look, el gorro cumple una función práctica: protege del sol, permite la ventilación y no incomoda. Los especialistas en moda destacan que es un accesorio que suma sin robar protagonismo a los conjuntos, ideal para quienes buscan algo útil pero con estilo.

Gorro marinero de rafia, una tendencia que nació en Copenague y marcó el verano europeo. Foto: Etsy

En nuestro país, donde los accesorios veraniegos suelen ser básicos, este gorro llega como una alternativa refrescante. Se puede usar en escapadas a la costa, brunchs al aire libre o paseos urbanos, y combina con vestidos sueltos, shorts de lino o blusas oversize.

Cómo incorporarlo sin fallar

Colores: tonos neutros como beige, arena o crudo para combinar con todo.

Texturas: combina con lino, algodón liviano, denim claro o prendas fluidas

Contextos de uso: playa, ciudad, terrazas, escapadas de fin de semana

Complementos: anteojos grandes, sandalias y carteras de mimbre para mantener una coherencia estética

Cuidado: la rafia se puede deformar con humedad o calor extremo; hay que guardalo colgado o en una caja

Un accesorio con proyección

Si algo demuestra esta tendencia es que los complementos pueden ser protagonistas sin perder practicidad. El gorro marinero de rafia combina estilo europeo, frescura y funcionalidad, y parece tener todo para convertirse en un clásico del verano argentino.

Es una apuesta sencilla pero efectiva para quienes quieren sumar un toque de novedad a sus looks sin complicarse: un accesorio que protege del sol, suma textura y tiene ese guiño europeo que le da un plus de estilo.

Todo indica que el verano 2026 será la temporada del gorro marinero de rafia: una novedad práctica y con estilo que no solo refresca los outfits, sino que también promete ser un accesorio que todos querrán llevar.