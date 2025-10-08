Con la llegada del calor y los días más largos, muchas personas buscan un cambio de look que refleje frescura y movimiento. Las peluquerías argentinas ya marcan las tendencias que dominarán esta primavera-verano 2025, y estos son los cinco cortes de pelo que se impondrán en la temporada.

🌿 1. Bob descontracturado

El clásico bob se reinventa con un acabado más natural y sin tanto pulido. Se lleva con textura, ondas suaves y puntas desiguales. Ideal para quienes buscan un estilo elegante pero relajado.

Cortes de pelo que se usarán esta primavera-verano (Foto creada con IA Gemini)

🌞 2. Shaggy con flequillo

El corte más buscado en redes. De inspiración setentosa, combina capas desmechadas y un flequillo liviano que enmarca el rostro. Favorece a todos los tipos de cabello y aporta un aire juvenil y moderno.

Cortes de pelo que se usarán esta primavera-verano (Foto creada con IA Gemini)

💫 3. Long midi

Ni corto ni largo: el largo intermedio a la altura de los hombros es el más versátil del verano. Se puede llevar con raya al medio, ondas suaves o completamente lacio. Perfecto para quienes quieren un cambio sin perder largo.

Cortes de pelo que se usarán esta primavera-verano (Foto creada con IA Gemini)

🌺 4. Pixie texturizado

El pixie vuelve con fuerza. Corto, práctico y con un toque rebelde, este estilo aporta frescura y mucha personalidad. La clave está en las capas superiores, que se trabajan para dar volumen y movimiento.

Cortes de pelo que se usarán esta primavera-verano (Foto creada con IA Gemini)

🌊 5. Melena larga con capas fluidas

Para las que no quieren cortar demasiado, la melena XL se actualiza con capas suaves que aportan ligereza. Se lleva con ondas playeras y brillo natural, logrando un efecto effortless muy de verano.

Cortes de pelo que se usarán esta primavera-verano (Foto creada con IA Gemini)

💇‍♀️ Tendencia general

La consigna de esta temporada es clara: movimiento, naturalidad y personalidad. Los peinados rígidos quedan atrás; ahora se buscan texturas reales y cortes que acompañen el estilo de cada persona.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.