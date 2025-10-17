El Planetario fue escenario de una noche de glamour y moda de la mano de celebridades como Gimena Accardi, Zaira Nara, y Cande Rugerri y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

Esquina presentó su nueva colección sustentable, territorial e inclusiva hecha en colaboración con artesanos de la comunidad Wichi de Santa Victoria del Este, Salta, y las famosas se vistieron para la ocasión, entre ellas la influencer Camila Mayan.

Las celebridades posaron para nuestras cámaras a puro estilismo, tendencia, naturaleza y cultura en una noche única en la que la moda fue la protagonista en el inicio de una nueva temporada y Sabrina Garciarena fue otra de las famosas que lució a tono.

LAS FOTOS DE LOOKS DE LOS FAMOSOS EN UN EVENTO ÍNTIMO

Gimena Accardi en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

Sabrina Garciarena en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

Cande Rugerri en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

Camila Mayan en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

Zaira Nara en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.