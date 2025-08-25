Universal Music Argentina presenta el álbum “Rock and Roll yo”, por primera vez editado en vinilo y en color naranja.

Este disco forma parte de la etapa “Say No More”, como Charly García bautizó este movimiento disruptivo lanzado en 1996 y que fue dando varias producciones discográficas.

“Rock and Roll yo” fue originalmente publicado en CD en 2003 e incluye varios temas ya convertidos en clásicos de la discografía de García.

Acompañado por un trío de brillantes músicos chilenos; Kluje Hayashida en guitarras, Carlos Gonzalez en bajo y Tonio Silva Peña en batería; que le dan un sólido y preciso acompañamiento a Charly.

Foto: gentileza de prensa.

Ambientado con el caos sonoro característico de esta época (“Say No More”) del genial artista, las voces, sirenas, gritos, fragmentos de películas, sobre el que emergen grandes canciones como “Dileando con un alma (que no puedo entender)”, “Rehén” y “Asesíname”; un hit clásico que iba a ser el título del álbum, pero Charly prefirió no dar malas ideas. La canción también fue cortina de la exitosa serie televisiva “Resistiré”, y en el video actuaba Celeste Cid, protagonista de la novela.

“V.S.D.” o “Vos Sos Dios” es un rock fuerte de corte Zeppeliniano basado en un tango de Mónica García -en un tiempo mujer de Calamaro y motivo de la pelea entre ambos-, y Joaquín Sabina.

En el álbum, Charly se permite versionarla con el título “Tango” para recordarnos que es un pianista excepcional.

“Rock and Roll Yo” incluye dos covers: “Linda bailarina” de Michael Brown y ”Wonder (Love´s in need of love today)” de Stevie Wonder.

Esta última, está dedicada a María Gabriela Epumer, la guitarrista de Charly que falleció poco tiempo antes del lanzamiento del disco, y que solía tocar junto a García el tema en los shows.

Desde el título del disco, Charly García deja claro que él es el “Boss” y vuelve a cautivar con un álbum intenso, con muchos momentos destacables y “Sonido Maravillizado” -como reza en la tapa-, imprescindible para comprender una etapa incendiaria de su carrera, Say No More…

