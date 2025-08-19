El legendario músico argentino Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un emotivo acto celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras.

Se trata del máximo reconocimiento académico que otorga la institución a personalidades destacadas en distintos ámbitos.

Un homenaje histórico a Charly García

La ceremonia fue encabezada por el rector Ricardo Gelpi, el decano Ricardo Manetti y la vicedecana Graciela Morgade, junto con la titular de la Cátedra de Música Popular, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

Ante un aula colmada, el propio Charly agradeció con humor y emoción:

“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García”.

Charly García, símbolo de la cultura argentina

En la resolución de la UBA se destacó la trayectoria artística de más de 50 años de Carlos Alberto García Moreno —su nombre completo—, subrayando su influencia decisiva en el arte y la cultura de la Argentina.

El decano Manetti resaltó el valor de este homenaje:

“Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional. Su música representa nuestra realidad, nuestras dudas, nuestra valentía y capacidad de transformación”.

Reconocimientos y premios a lo largo de su carrera

El título honorífico se suma a una extensa lista de galardones recibidos por Charly García, entre los que se destacan:

Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2009 .

Premio Konex de Platino (1985) .

Premio Konex Mención Especial (2025).

Además, la UBA recordó hitos como la creación de la ópera-rock “La Hija de la Lágrima” (1994), presentada en múltiples funciones a sala llena en el Teatro Gran Rex, consolidándose como uno de los espectáculos más influyentes de la música nacional.