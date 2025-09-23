Se terminaron los rumores: Charly García y Sting lanzarán “In the City”, una canción que promete convertirse en un hito musical. El anuncio se dio en las cuentas oficiales de ambos artistas y confirmó lo que sus seguidores esperaban desde hacía semanas.

El tema verá la luz el 9 de octubre, tanto en plataformas digitales como en una edición especial en vinilo.

“In the City” es en realidad una nueva versión de “In the City That Never Sleep”, incluida en el disco Kill Gill de Charly García. En esta reversión, la ciudad de Buenos Aires se convierte en protagonista, vibrando entre acordes y escenas que evocan su identidad. En el video promocional, Charly aparece a bordo de un taxi Siam Di Tella, ícono porteño de los años sesenta, mientras recorre el centro de la capital.

Por su parte, Sting también se muestra cruzando la ciudad en un vehículo, como si ambos músicos estuvieran destinados a encontrarse en un rincón secreto de la urbe.

La colaboración no está completa sin Dominic Miller, guitarrista y productor argentino que acompaña a Sting desde hace décadas. Su presencia en la canción refuerza el puente entre las raíces porteñas de García y la impronta británica de Sting, logrando un cruce cultural único.

RUMORES, FILTRACIONES Y LA CONFIRMACIÓN

Todo comenzó el 30 de agosto, cuando vecinos y transeúntes reconocieron a Charly filmando a bordo de un taxi antiguo en pleno centro de Buenos Aires. Las imágenes tomadas con celulares se viralizaron y dieron pie a teorías sobre un rodaje con Sting. El misterio se mantuvo hasta la confirmación oficial en Instagram.

Los videos mostraban al autor de “Demoliendo hoteles” viajando en el asiento trasero, rodeado de cámaras y equipo técnico. En una escena, Charly respondió a la cámara sacando la lengua con su clásico humor irreverente, antes de ser asistido para trasladarse en la silla de ruedas que utiliza actualmente. Una imagen cargada de fuerza y dignidad.

El origen de este trabajo conjunto se remonta a febrero, cuando Sting visitó Argentina para presentarse en el Movistar Arena. En la previa de uno de los shows, ambos músicos compartieron un encuentro íntimo que quedó inmortalizado en una foto viral: García y Sting juntos, cómplices y sonrientes. Aquella imagen, acompañada de un simple emoji de corazón, disparó las especulaciones sobre una colaboración.