Luego de haber recibido el título de Doctor Honoris Causa por parte de la UBA, Charly García sumó un nuevo reconocimiento: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés cultural a su último trabajo discográfico, La lógica del Escorpión, lanzado en octubre de 2024.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Pablo O’Dezaill, quien celebró la distinción a través de sus redes sociales. “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”, expresó, destacando el “enorme aporte de Charly a la cultura nacional y latinoamericana”.

El acto se realizó este miércoles 10 de septiembre a las 17.30 en el salón San Martín del edificio ubicado en Diagonal Sur y Perú. La ceremonia fue abierta al público y reunió a decenas de admiradores del artista. Charly no estuvo presente y la distinción fue recibida en su nombre por su hermana Josi García Moreno.

Tras el acto, en el que se mostró un video de Charly García agradeciendo la distinción, Rosario Ortega cantó temas del ídolo junto a la banda de este.

El texto del proyecto aprobado fue contundente: “Declárese de Interés cultural el disco La Lógica del Escorpión de Carlos Alberto García Moreno, Charly, por su aporte poético-musical a la cultura del rock nacional y latinoamericano”. Un reconocimiento que llega en plena etapa de renacer creativo para el ícono del rock argentino.

En paralelo, García atraviesa un presente cargado de proyectos. En los últimos días confirmó que hará una colaboración con Sting, un sueño que esperó casi cuatro décadas, y firmó contrato con Sony Music para editar ese material, que verá la luz en octubre.

Además, el músico sorprendió con su presencia en el estadio Monumental durante el triunfo de Argentina frente a Venezuela, donde compartió un emotivo encuentro con Leo Messi, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

