La Semana García se vive a puro rock en la Ciudad de Buenos Aires. El próximo martes 21 de octubre, el escenario del Teatro Vorterix será el epicentro de una fiesta musical: Beats Modernos sale a escena para rendir tributo a la obra de Charly García, justo en los días en que el ídolo cumple años.

La banda, integrada por Zorrito Von Quintiero (teclado), Fernando Samalea (batería), Rosario Ortega (voz) y Joaco Burgos (teclado y voz), promete un show potente y emotivo.

No es casualidad: tres de ellos son parte de la formación actual de Charly, y juntos armaron un repertorio que recorre los grandes clásicos de los ‘80 y ‘90, pero con arreglos modernos y una energía renovada.

Foto: prensa Por: Karina Dos Santos

Foto: prensa





Foto: prensa Por: Guido Adler





Foto: prensa

Una celebración para todas las generaciones

La propuesta de Beats Modernos es clara: “Charly es eterno y atraviesa todas las generaciones… es cultura que hace bien a las personas que la aprecian y les gusta disfrutarla”, aseguró Zorrito Von Quintiero.

La idea de reunirse surgió de Rosario Ortega, y rápidamente se sumaron Zorrito y Samalea. La llegada de Joaco Burgos le dio un aire fresco al grupo, conectando la música de García con el público más joven.

El show en Vorterix no es un hecho aislado. Beats Modernos viene de agotar dos funciones en el mismo teatro y de girar por distintas ciudades del país.

Además, participaron en festivales como Medio y Medio (Punta del Este), Rock en Baradero y el Festival Invernal (Santa Fe), entre otros.

Entradas y próximos destinos

Las entradas para el concierto del martes 21 de octubre están disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

La expectativa es alta: cada presentación de Beats Modernos se transforma en una verdadera celebración de la “cultura García”.

Después de este show, la banda tiene agenda internacional: en noviembre viajarán a España para una gira que incluye cinco conciertos en Valencia, Madrid, Málaga, Alicante y Barcelona. Y en febrero de 2026, serán parte del Festival Cosquín Rock.

La Semana García ya se siente en el aire y el homenaje de Beats Modernos promete ser uno de los momentos más emotivos para los fanáticos del rock nacional.