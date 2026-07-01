David Lebón y Pedro Aznar llevarán por primera vez el espectáculo “Serú Girán por Lebón y Aznar” a La Plata. La histórica presentación será el 5 de diciembre de 2026 en el Hipódromo de La Plata, como parte del ciclo Noches Capitales 2026.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Un show que agotó seis Movistar Arena
Antes de su desembarco en La Plata, Serú Girán por Lebón y Aznar protagonizó una serie de funciones con entradas agotadas en el Movistar Arena. Tras el éxito de los primeros conciertos, se confirmó una sexta fecha para el 22 de agosto debido a la enorme demanda del público.
Una banda de primer nivel
Para este reencuentro histórico, Lebón y Aznar están acompañados por una destacada formación integrada por:
- Federico Arreysegor (teclados y voces)
- Fernando Cosenza (guitarras)
- Matías Sabagh (batería)
- Fermín Ferraris (teclados)
Cuándo es el show de Serú Girán por Lebón y Aznar en La Plata
- Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.
- Lugar: Hipódromo de La Plata.
- Evento: Noches Capitales 2026.
- Entradas: disponibles a través de Livepass.
- Beneficio: 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.