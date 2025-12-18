El regreso de Shakira a la Argentina con una serie de shows multitudinarios en Buenos Aires y Córdoba no solo generó furor entre sus fanáticos, sino que también reavivó un nuevo y explosivo capítulo en su conflicto con Gerard Piqué.

Según revelaron en Mitre Live, el exfutbolista estalló de bronca al enterarse de que Milan y Sasha, los hijos que tiene con la cantante, subieron al escenario junto a su madre.

La información fue dada a conocer por el periodista español Roberto Antolín, quien detalló la reacción furiosa de Piqué al tomar conocimiento de lo ocurrido durante los recitales en la Argentina. “Hay un nuevo capítulo fuerte en la historia de Shakira y Piqué que tiene que ver con lo que pasó en Buenos Aires cuando sus hijos aparecieron en el escenario”, comenzó explicando el cronista europeo.

LA FRASE DE PIQUÉ QUE GENERÓ ESCÁNDALO

Según Antolín, el exjugador del Barcelona expresó su enojo en un evento deportivo en España, más precisamente durante un partido de la Segunda División, cuando el FC Andorra, club vinculado a Gerard Piqué, enfrentó al Valladolid en el estadio José Zorrilla.

“Ahí, Piqué comentó con la gente que estaba en el palco algo muy fuerte sobre lo que pasó en Buenos Aires”, relató el periodista. Y luego reveló la frase textual que habría pronunciado el exfutbolista:“Me toca los cojones. Yo cuando exponía a los hijos, ella se enfadaba y me reclamaba que nunca más, y ahora ella los saca a cantar en Buenos Aires”.

El mensaje de Shakira a sus hijos en su segundo show en Argentina (Foto: Instagram/@shakira).

UN ENOJO QUE VIENE DE ANTES

Antolín fue aún más allá y aseguró que lo ocurrido en la Argentina “le rompe las pelotas” al exfutbolista, aunque deslizó que, en lo personal, Piqué ya no se siente involucrado emocionalmente con la cantante. “No le interesa lo que hace Shakira. Incluso llegó a decir que en los últimos tiempos no tenían sexo”, agregó el cronista en el programa conducido por Juan Etchegoyen.

Según la versión del periodista español, el exdefensor siente que hay una contradicción entre los reclamos que recibía en el pasado y la actual actitud de la artista. “Para él, Shakira era la madre que lo regañaba, lo exigía y no lo dejaba tranquilo. Hoy, como decimos en España, ‘se la pela’, no le importa nada”, concluyó Antolín.